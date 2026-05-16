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Théâtre Bourgnac

Théâtre Bourgnac

Théâtre Bourgnac mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 188 route du lavoir

Ville : 24400 Bourgnac

Département : Dordogne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Bourgnac

Théâtre

188 route du lavoir Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Théâtre
19h Cabaret d’improvisation: des thèmes donnés par le public, quelques contraintes de jeu, des improvisateurs dans les starting-blocks… Vous ne savez pas ce que vous allez voir ? Ça tombe bien, ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer !
21h Théâtre Admirable , librement adapté du roman de Sophie Fontanel.
Repas grec à 10€. Rés: 06 44 92 02 20.
5€/pers (+ 5 € adhésion annuelle). 188 route du lavoir
Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr   .

188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Bourgnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

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