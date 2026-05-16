Théâtre Bourgnac
Théâtre Bourgnac mercredi 8 juillet 2026.
Bourgnac
Théâtre
188 route du lavoir Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Théâtre
19h Cabaret d’improvisation: des thèmes donnés par le public, quelques contraintes de jeu, des improvisateurs dans les starting-blocks… Vous ne savez pas ce que vous allez voir ? Ça tombe bien, ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer !
21h Théâtre Admirable , librement adapté du roman de Sophie Fontanel.
Repas grec à 10€. Rés: 06 44 92 02 20.
5€/pers (+ 5 € adhésion annuelle). 188 route du lavoir
Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr .
188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Théâtre
L’événement Théâtre Bourgnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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