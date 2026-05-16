Bourgnac

Théâtre

188 route du lavoir Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Théâtre

19h Cabaret d’improvisation: des thèmes donnés par le public, quelques contraintes de jeu, des improvisateurs dans les starting-blocks… Vous ne savez pas ce que vous allez voir ? Ça tombe bien, ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer !

21h Théâtre Admirable , librement adapté du roman de Sophie Fontanel.

Repas grec à 10€. Rés: 06 44 92 02 20.

5€/pers (+ 5 € adhésion annuelle). 188 route du lavoir

Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr .

188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Bourgnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord