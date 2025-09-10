Théâtre Boxing shadows Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2026-01-26 20:30:00

fin : 2026-01-26 22:00:00

2026-01-26

Une jeune femme gagne sa vie en volant dans le métro. Un homme du quartier se fait dérober son portefeuille. Ils habitent la même rue, le même immeuble. C’est la rencontre entre une jeunesse fragilisée en proie à une révolte sans but et un ancien boxeur devenu bibliothécaire, en proie à la solitude et l’ennui. Histoire d’une transmission. Il lui apprend à transformer sa rage grâce à l’apprentissage des règles celles de la boxe, celles de la société. Constat d’un sentiment de rejet et de rage impuissante d’une jeunesse abandonnée par la génération précédente qui n’a pas pu ou su transmettre.

Une comédie douce-amère où le rire et l’émotion se côtoient, nous renvoyant à nos forces et nos failles.

Ce huit clos onirique est porté par la présence d’une voix chantée qui, de l’autre côté du miroir, entremêle la force et la puissance du chant lyrique.

Artistes Nicolas Zaaboubcharrier, Clara Starkier et Lila Maski. Mise en scène Isabelle Starkier

Compagnie Starkier.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 9€ / Tarif Jeunes 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

