Théâtre Braquage au point-relais Troupe des 3 Rivières à Chantrigné Salle des Loisirs Chantrigné

Théâtre Braquage au point-relais Troupe des 3 Rivières à Chantrigné
Salle des Loisirs Rue des caves Chantrigné Mayenne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-03-01
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-27 2026-03-29
Braquage au Point-Relais , la nouvelle comédie de la troupe de Saint-Loup-du-Gast
La Troupe des 3 Rivières vous invite à découvrir sa nouvelle comédie
Braquage au Point-Relais de Eric Tessier
Une Casa de Papel version Père noël est une ordure
Dans un point-relais, une serveuse de bar karaoké vient d’être embauchée comme guichetière. Face à des clients complètement loufoques, elle va accumuler les gaffes. Ajoutez à cela une braqueuse qui prend en otage tout ce joli monde et rien ne va plus !
Tout public pas de réservation
Entracte avec buvette et petite restauration
Entrée 7€ pour les plus de 12 ans
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans .
Salle des Loisirs Rue des caves Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 7 85 77 74 64
English :
Braquage au Point-Relais , the new comedy by the Saint-Loup-du-Gast troupe
