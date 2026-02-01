Théâtre Braquage au point-relais Troupe des 3 Rivières à Chantrigné Salle des Loisirs Chantrigné

Théâtre Braquage au point-relais Troupe des 3 Rivières à Chantrigné

Salle des Loisirs Rue des caves Chantrigné Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-01

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-27 2026-03-29

Braquage au Point-Relais , la nouvelle comédie de la troupe de Saint-Loup-du-Gast

La Troupe des 3 Rivières vous invite à découvrir sa nouvelle comédie

Braquage au Point-Relais de Eric Tessier

Une Casa de Papel version Père noël est une ordure

Dans un point-relais, une serveuse de bar karaoké vient d’être embauchée comme guichetière. Face à des clients complètement loufoques, elle va accumuler les gaffes. Ajoutez à cela une braqueuse qui prend en otage tout ce joli monde et rien ne va plus !

Tout public pas de réservation

Entracte avec buvette et petite restauration

Entrée 7€ pour les plus de 12 ans

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans .

+33 7 85 77 74 64

English :

Braquage au Point-Relais , the new comedy by the Saint-Loup-du-Gast troupe

