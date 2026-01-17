Théâtre braquage au point relais Vincey

Théâtre braquage au point relais

10 Rue du 8 mai Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

2026-04-03

La troupe théâtrale Le Grenier présente une comédie organisé par l’APF.

Quand on va chercher un colis au point relais Lama Jaune , on ne sait jamais sur quel autre client on peut tomber. De parfaits inconnus si bizarres qu’on ne pensait même pas que ça existait, ou au contraire, des personnes qu’on ne connait que trop et qu’on ne voulait surtout pas croiser. Alors quand il faut patienter trop longtemps pour récupérer sa commande, c’est le début de la foire d’empoigne. Ajouter à cela une braqueuse qui prend en otage tout ce joli monde et rien ne va plus ! Quiproquos, jeux de mots, personnages complétement à l’ouest et situations loufoques sont les ingrédients de cette pièce qui vous fera rire de la première à la dernière minute.

Réservation conseilléeTout public

10 Rue du 8 mai Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 82 32 68 44

English :

Le Grenier theater troupe presents a comedy organized by the APF.

When you pick up a parcel at the Lama Jaune relay point, you never know who you might bump into. Perfect strangers so bizarre you didn’t even think they existed, or on the contrary, people you know only too well and didn’t want to meet. So when you have to wait too long to pick up your order, it’s time for a showdown. Add to this a hold-up woman who takes the whole pretty world hostage, and all hell breaks loose! Quiproquos, puns, off-the-wall characters and zany situations are the ingredients of this play that will have you laughing from the first minute to the last.

Reservations recommended

