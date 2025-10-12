Théâtre Braquage en cours La Barroise Bar-le-Duc

Théâtre Braquage en cours La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Dimanche 2025-10-12 16:00:00

Armand, trentenaire dépressif, se lance dans un braquage dans le but de rembourser ses dettes.

Maladroit et peu habitué à l’exercice, il va devoir surmonter ses peurs face à une jeune banquière carriériste aux méthodes insolites.

L’intrusion d’un lieutenant de police peu scrupuleux et un brin opportuniste ne fera qu’empirer les choses…Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 9 83 91 94 80

English :

Armand, a depressed thirty-something, embarks on a robbery to pay off his debts.

Clumsy and unaccustomed to the exercise, he has to overcome his fears in the face of a young career banker with unusual methods.

The intrusion of an unscrupulous and opportunistic police lieutenant will only make matters worse…

German :

Armand, ein depressiver Mann in den Dreißigern, beginnt einen Raubüberfall, um seine Schulden zu begleichen.

Er muss seine Angst vor einer jungen, karriereorientierten Bankerin mit ungewöhnlichen Methoden überwinden.

Als ein skrupelloser und opportunistischer Polizeileutnant auftaucht, wird alles nur noch schlimmer…

Italiano :

Armand, trentenne depresso, si imbarca in una rapina per pagare i suoi debiti.

Goffo e non abituato all’esercizio, deve superare le sue paure di fronte a un giovane banchiere in carriera dai metodi insoliti.

L’intrusione di un tenente di polizia opportunista e senza scrupoli non farà che peggiorare la situazione…

Espanol :

Armand, un treintañero deprimido, se embarca en un robo para saldar sus deudas.

Torpe y poco acostumbrado al ejercicio, tiene que superar sus miedos frente a un joven banquero de carrera con métodos inusuales.

La intrusión de un teniente de policía oportunista y sin escrúpulos no hará sino empeorar las cosas…

