Théâtre : Brassens, de femme à femme ADEC – Maison du théâtre amateur Rennes Dimanche 7 décembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« Brassens, de femme à femme » création / Le 4ème Echo

Impasse Florimond, Jeanne accueille les « femmes de Brassens », de la mère à Püpchen, en passant par Patachou et « Toutes les autres ».

Elles évoquent tour à tour leur Georges avec humour et sensibilité et chantent les morceaux qui les touchent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T17:30:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

ADEC – Maison du théâtre amateur 45 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine