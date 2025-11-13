Théâtre BRAVO Madame Bovary, en plus drôle et moins long Salle Jean Gabin Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2025-11-13 20:30:00
2025-11-13
Par la compagnie Le Monde au Balcon
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
English :
By Le Monde au Balcon company
German :
Von der Kompanie Le Monde au Balcon
Italiano :
A cura della società Le Monde au Balcon
Espanol :
Por la empresa Le Monde au Balcon
