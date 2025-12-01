Théâtre BRAVO Parler Pointu Salle Jean Gabin Royan
Théâtre BRAVO Parler Pointu Salle Jean Gabin Royan samedi 13 décembre 2025.
Théâtre BRAVO Parler Pointu
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 17.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
De Benjamin Tholozan et Hélène François
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
English :
By Benjamin Tholozan and Hélène François
German :
Von Benjamin Tholozan und Hélène François
Italiano :
Di Benjamin Tholozan e Hélène François
Espanol :
Por Benjamin Tholozan y Hélène François
