Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre BRAVO Parler Pointu Salle Jean Gabin Royan

Théâtre BRAVO Parler Pointu Salle Jean Gabin Royan samedi 13 décembre 2025.

Théâtre BRAVO Parler Pointu

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 17.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

De Benjamin Tholozan et Hélène François
  .

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06  bravo.culture@mairie-royan.fr

English :

By Benjamin Tholozan and Hélène François

German :

Von Benjamin Tholozan und Hélène François

Italiano :

Di Benjamin Tholozan e Hélène François

Espanol :

Por Benjamin Tholozan y Hélène François

L’événement Théâtre BRAVO Parler Pointu Royan a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie de Royan