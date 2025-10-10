Théâtre BRAVO Va aimer ! Salle Jean Gabin Royan
Théâtre BRAVO Va aimer !
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
De et avec Éva Rami
Personne n’aime voir un oiseau enfermé, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ?
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
English :
By and starring Éva Rami
Nobody likes to see a bird locked up, but is it really that easy to open its cage?
German :
Von und mit Éva Rami
Niemand mag es, einen Vogel eingesperrt zu sehen, aber ist es wirklich so einfach, den Käfig zu öffnen?
Italiano :
Di e con Éva Rami
A nessuno piace vedere un uccello rinchiuso, ma è davvero così facile aprire la sua gabbia?
Espanol :
Por y protagonizada por Éva Rami
A nadie le gusta ver a un pájaro encerrado, pero ¿es realmente tan fácil abrir su jaula?
