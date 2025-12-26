Théâtre Brialy & Baker, Route du Vigen Boisseuil

Théâtre Brialy & Baker

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Tirée d’une histoire vraie, Brialy é Baker raconte une période méconnue de la vie de Joséphine Baker (entre 1969 et 1975) jamais portée à la scène auparavant. À travers une mise en scène vibrante mêlant humour, musique et émotion, Jean-Claude (interprété par Franck Le Hen) et Joséphine (interprétée par Clair Jaz) célèbre la résilience, l’amitié et la magie du spectacle. Un hommage touchant à deux figures inoubliables, et une réflexion sur la célébrité, le temps qui passe et la nécessité de se réinventer.

Réservations en ligne (en lien). .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06

