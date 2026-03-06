Théâtre Brigade Financière Théâtre de poche Sarlat-la-Canéda
Théâtre Brigade Financière Théâtre de poche Sarlat-la-Canéda jeudi 26 mars 2026.
Théâtre Brigade Financière
Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28
Un très grand patron est confronté à une commissaire de la brigade financière.
L’affrontement ne fait que commencer !
Un très grand patron qui se rend à une convocation de routine . Une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis des mois sur ses biens et ses activités. Et c’est soudain la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent.
Entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir…
(Source theatreonline)
Une passionnante mise en abîme qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique.
Avec Julie Salles et Denis Thibault
Mise en scène Gilles Esclafer
Auteur Hugues Leforestier .
Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Brigade Financière Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir