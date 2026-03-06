Théâtre Brigade Financière Théâtre de poche Sarlat-la-Canéda

Théâtre Brigade Financière

Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

Un très grand patron est confronté à une commissaire de la brigade financière.

L’affrontement ne fait que commencer !

Un très grand patron qui se rend à une convocation de routine . Une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis des mois sur ses biens et ses activités. Et c’est soudain la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent.

Entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir…

(Source theatreonline)

Une passionnante mise en abîme qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique.

Avec Julie Salles et Denis Thibault

Mise en scène Gilles Esclafer

Auteur Hugues Leforestier .

Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66

L’événement Théâtre Brigade Financière Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir