Théâtre Broadway, nous voilà ! Épinouze

Théâtre Broadway, nous voilà !
Salle des fêtes Épinouze Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
+de 12ans
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Comédie de Patrick Haudecoeur avec la cie F’Acteurs Troupe. Une troupe provinciale de théâtre amateur peut-elle espérer se produire à Broadway, temple de la comédie musicale ? Pourquoi pas, si elle postule au concours du comité de l’Alliance Française…
Salle des fêtes Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 77 80
English :
Comedy by Patrick Haudecoeur with the F?Acteurs Troupe company. Can a provincial amateur theater troupe hope to perform on Broadway, the temple of musical comedy? Why not, if they apply to the Alliance Française committee…
German :
Komödie von Patrick Haudecoeur mit der cie F?Acteurs Troupe. Kann eine Amateurtheatergruppe aus der Provinz hoffen, am Broadway, dem Musical-Tempel, auftreten zu können? Warum nicht, wenn sie sich beim Wettbewerb des Komitees der Alliance Française bewirbt…
Italiano :
Commedia di Patrick Haudecoeur con la compagnia F?Acteurs Troupe. Può una compagnia teatrale amatoriale di provincia sperare di esibirsi a Broadway, il tempio della commedia musicale? Perché no, se si rivolge al comitato dell’Alliance Française…
Espanol :
Comedia de Patrick Haudecoeur con la compañía F?Acteurs Troupe. ¿Puede una compañía de teatro aficionado de provincias aspirar a actuar en Broadway, el templo de la comedia musical? Por qué no, si se presentan al comité de la Alianza Francesa…
