Théâtre Broadway nous voilà ! ‘ Hauterives

Théâtre Broadway nous voilà ! ‘

Salle des fêtes Hauterives Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

La facteurs’troupe est de retour ! Venez passer un bon moment avec eux, pièce intitulée Broadway vous voilà! .

Salle des fêtes Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 07 53 30

English :

La facteur’troupe is back! Come and have a good time with them in a play entitled Broadway vous voilà!

