Théâtre – Salle Charles Tomas Broye, 18 mai 2025 17:00, Broye.

Théâtre Salle Charles Tomas Rue Louise Michel Broye Saône-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-05-18 17:00:00

Un tout petit morceau du monde d’aujourd’hui.

Sur les traces de Fabienne Mounier et de Noël Jovignot.

25 ans après, Esméralda est de retour, mais aussi Annie, Titine, Bostro…

Le monde a bien changé mais on vit toujours ensemble dans ce tout petit morceau du monde d’aujourd’hui.

Pas toujours facile, surtout quand on se trouve confrontés à des gens qu’on ne connaît pas.

Dix huit personnages se croisent, discutent, échangent, s’interrogent, s’inquiètent, se rendent service, se moquent, râlent… ça pourrait être vous, votre voisine, votre père, votre cousine… ce sont des humains.

Chronique d’une journée, quelque part, près de chez vous.

Compagnie Les Têtes l’Ouche.

Pièce écrite par Hervé Bouard. .

