Théâtre Bruits de Couloirs 100 Gènes

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-29

Le 28 et 29 juin spectacle de la troupe Bruits de Couloirs « 100 Gènes » à l’Espace Saint-Exupéry.

Entrée libre.

place de l’Esplanade

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

English :

On June 28 and 29, Bruits de Couloirs performs « 100 Gènes » at Espace Saint-Exupéry.

Free admission.

German :

Am 28. und 29. Juni Aufführung der Theatergruppe Bruits de Couloirs « 100 Gènes » im Espace Saint-Exupéry.

Freier Eintritt.

Italiano :

Il 28 e 29 giugno, Bruits de Couloirs ha allestito uno spettacolo intitolato « 100 Gènes » presso l’Espace Saint-Exupéry.

Ingresso libero.

Espanol :

Los días 28 y 29 de junio, Bruits de Couloirs presentó el espectáculo « 100 Gènes » en el Espace Saint-Exupéry.

Entrada gratuita.

