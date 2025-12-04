Théâtre Building Centre Culturel Le Family Landerneau

Théâtre Building

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau

2026-01-18 16:30:00

2026-01-18 18:30:00

2026-01-18

Les Baladins de la Lune, la troupe de théâtre de Landerneau vous propose leur nouveau spectacle au profit de Bam Bretagne et de Ti ar vro

Building De Léonore Confino

Mise en scène Jérôme Serniclay

Building ou la folie ordinaire du monde de l’entreprise qui dégénère. Une journée. Treize étages… Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers. Suivant la chronologie d’une journée, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage président, hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, s’agitent, prospectent, brainstorment et surtout, se donnent en pâture. Une ascension vers la chute…

Réservation par téléphone et sur HelloAsso. .

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 00 17 88

