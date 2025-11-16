Théâtre Building TARBES Tarbes

Théâtre Building

TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le théâtre amateur est une source inépuisable de créativité, où chacun peut s’épanouir et s’exprimer pleinement. Et c’est bien plus qu’un simple divertissement. En osant monter sur scène, on se lance dans une aventure humaine et artistique qui peut transformer notre vision du monde et de nous- mêmes.

Tarbes en Scènes depuis 18 ans maintenant soutien les troupes amateurs en leur ouvrant ses salles. Depuis deux ans, le RDV est pris dans le très joli Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin, proposent un RDV par mois, l’occasion de découvrir le talent et la passion de ces compagnies amateures de la région. À vos agendas !

Un building. Une entreprise. Treize étages. Un quotidien corrosif dont on rit. Président, hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, DRH et chargés de communication s’agitent, déjeunent, coachent, prospectent ou brainstorment au rythme intempestif des crashs d’oiseaux contre leurs fenêtres.

Billetterie

Attention, pas de CB le jour de la représentation.

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

English :

Amateur theater is an inexhaustible source of creativity, where everyone can develop and express themselves to the full. And it’s much more than just entertainment. By daring to take to the stage, we embark on a human and artistic adventure that can transform our vision of the world and of ourselves.

For 18 years now, Tarbes en Scènes has been supporting amateur troupes by opening its venues to them. For the past two years, the venue has been the pretty Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin (Sundays at Monsieur Sarrazin’s) offer one performance a month, an opportunity to discover the talent and passion of the region’s amateur companies. Mark your calendars!

A building. One company. Thirteen floors. A corrosive, laugh-out-loud daily routine. Chairmen, hostesses, accountants, cleaners, executives, HR managers and communication officers bustle about, lunching, coaching, prospecting or brainstorming to the rhythm of birds crashing against their windows.

Ticketing

Please note that no credit cards are accepted on the day of performance.

German :

Das Amateurtheater ist eine unerschöpfliche Quelle der Kreativität, in der sich jeder voll entfalten und ausdrücken kann. Und es ist viel mehr als nur Unterhaltung. Wenn man sich auf die Bühne traut, begibt man sich in ein menschliches und künstlerisches Abenteuer, das unsere Sicht auf die Welt und uns selbst verändern kann.

Tarbes en Scènes unterstützt Amateurtruppen seit nunmehr 18 Jahren, indem es seine Säle für sie öffnet. Seit zwei Jahren findet das RDV in dem sehr schönen Petit Théâtre Maurice Sarrazin statt.

Die Dimanches chez Monsieur Sarrazin (Sonntage bei Monsieur Sarrazin) bieten einen Termin pro Monat, der die Gelegenheit bietet, das Talent und die Leidenschaft der Amateurtruppen der Region zu entdecken. Terminkalender!

Ein Gebäude. Ein Unternehmen. 13 Stockwerke. Ein ätzender Alltag, über den man lacht. Präsident, Hostessen, Buchhalter, Reinigungskräfte, Führungskräfte, Personalchefs und Kommunikationsbeauftragte arbeiten, essen zu Mittag, coachen, werben um Kunden oder brainstormen, während Vögel gegen ihre Fenster stürzen.

Ticketverkauf

Achtung, keine CB am Tag der Aufführung.

Italiano :

Il teatro amatoriale è una fonte inesauribile di creatività, dove tutti possono svilupparsi ed esprimersi al meglio. Ed è molto più di un semplice intrattenimento. Osando salire sul palco, ci si imbarca in un’avventura umana e artistica che può trasformare il modo in cui vediamo il mondo e noi stessi.

Da 18 anni Tarbes en Scènes sostiene le troupe amatoriali aprendo loro i propri spazi. Negli ultimi due anni, la sede è stata il grazioso Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin offre uno spettacolo al mese, un’occasione per scoprire il talento e la passione delle compagnie amatoriali della regione. Segnatevi i calendari!

Un edificio. Una compagnia. Tredici piani. Una routine quotidiana corrosiva e ridicola. Presidenti, hostess, contabili, addetti alle pulizie, dirigenti, responsabili delle risorse umane e addetti alla comunicazione si affannano a pranzare, fare coaching, fare prospezioni o brainstorming al ritmo degli uccelli che si infrangono contro le finestre.

Biglietti

Attenzione: non si accettano carte di credito il giorno dello spettacolo.

Espanol :

El teatro aficionado es una fuente inagotable de creatividad, donde todo el mundo puede desarrollarse y expresarse plenamente. Y es mucho más que entretenimiento. Al atreverse a subir a un escenario, uno se embarca en una aventura humana y artística que puede transformar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos.

Desde hace 18 años, Tarbes en Scènes apoya a las compañías de aficionados abriéndoles sus salas. Desde hace dos años, el escenario es el bonito Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin ofrece una representación al mes, una oportunidad para descubrir el talento y la pasión de las compañías amateurs de la región. Anote sus fechas en el calendario

Un edificio. Una compañía. Trece pisos. Una rutina diaria corrosiva y desternillante. Presidentes, azafatas, contables, limpiadores, ejecutivos, responsables de recursos humanos y responsables de comunicación van de un lado a otro, almorzando, asesorando, haciendo prospecciones o intercambiando ideas al ritmo de los pájaros que chocan contra sus ventanas.

Entradas

Atención: no se aceptan tarjetas de crédito el día de la representación.

