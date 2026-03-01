Théâtre Building Théâtre de Cristal salle des fêtes Villey-le-Sec
Théâtre Building Théâtre de Cristal salle des fêtes Villey-le-Sec samedi 28 mars 2026.
Théâtre Building Théâtre de Cristal
salle des fêtes 9 rue de Toul Villey-le-Sec Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Foyer rural de Villey-le-Sec vous propose de découvrir le nouveau spectacle de l’atelier amateur adultes du Théâtre de Cristal Building , de Léonore Confino:
Consulting Conseil, société de management et de conseils, vous invite à franchir les portes de son entreprise président, hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, DRH et coachs se croisent, s’observent, s’agitent … enfermés dans un building de 13 étages.
Une comédie piquante, caustique et volatile.
Réservations conseillées auprès du Théâtre de Cristal par téléphone.
À partir de 10 ansTout public
6 .
salle des fêtes 9 rue de Toul Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 52 26 08 71
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English :
The Foyer rural de Villey-le-Sec invites you to discover the new show by the Théâtre de Cristal’s adult amateur workshop: Building , by Léonore Confino:
Consulting Conseil, a management and consulting firm, invites you to step inside the doors of its company: chairmen, hostesses, accountants, cleaners, executives, HR managers and coaches cross paths, observe each other, get restless … locked up in a 13-storey building.
A piquant, caustic and volatile comedy.
Reservations recommended by calling Théâtre de Cristal.
Ages 10 and up
L’événement Théâtre Building Théâtre de Cristal Villey-le-Sec a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES