Théâtre burlesque Casse Coquille Salle des Fêtes Decize

Théâtre burlesque Casse Coquille

Salle des Fêtes Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Marionnettes Théâtre d’objets & Théâtre burlesque

Tout public dès 3 ans

Comme à son habitude, c’est l’heure du casse coquille pour Mr Plume mais il n’a plus rien à se mettre sous le bec. Heureusement pour lui, un étrange oiseau à pondu un œuf sur la cheminée du poulailler et c’est avec l’espoir d’un bon repas qu’il va essayer par tous les moyens d’en faire son déjeuner.

Mr Plume, pourtant plein de ressources, aura la tache bien difficile et il va vite s’apercevoir que son œuf à la coquille n’a pas du tout l’intention de se laisser manger !

Dans son spectacle burlesque Casse Coquille , Mr Plume est un anti héros tendre et poétique qui nous dévoile son univers, ses petites habitudes, ses petits rituels où tout objet a sa place, où toute chose a son importance. Face à ses difficultés, Mr Plume nous montre avec humour qu’il vaut mieux ouvrir son cœur que d’écouter son estomac.

Gratuit .

Salle des Fêtes Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Théâtre burlesque Casse Coquille

L’événement Théâtre burlesque Casse Coquille Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)