Théatre burlesque Pas sages à l’acte Salle des fêtes Auriébat

Théatre burlesque Pas sages à l’acte

Salle des fêtes AURIEBAT Auriébat Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

La troupe Mysogénial vous propose son spectacle Pas sages à l’acte ou les 7 âges de la femme.

Chaque âge a ses plaisirs, dit-on, mais aussi ses délires, ses excès, ses folies… Cette comédie musicale dépeint les étapes de la vie d’une femme avec un rythme endiablé qui tient le spectateur en haleine tout au long de la pièce. Dans un style toujours burlesque, loufoque et subversif, “Pas sages à l’acte” croque quelques unes des péripéties qui jalonnent les différentes étapes de notre existence… Tout y passe l’enfance, les épreuves, l’adolescence, l’amour, les choix, la famille, le travail et même le troisième âge, la mort et un regard sur l’inexorable écoulement du temps qui passe et nous façonne jusqu’au bout.

Buvette et crêpes sur place.

Salle des fêtes AURIEBAT Auriébat 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 90 19 mairie.auriebat@wanadoo.fr

English :

The Mysogénial troupe presents its show Pas sages à l?acte ou les 7 âges de la femme.

Every age has its pleasures, they say, but also its delusions, its excesses, its follies? This musical comedy depicts the stages of a woman?s life with a frenzied rhythm that keeps the audience on the edge of their seats throughout. Always in a burlesque, zany and subversive style, Pas sages à l?acte sketches some of the adventures that mark the different stages of our existence? Everything is covered: childhood, trials and tribulations, adolescence, love, choices, family, work and even old age, death and a look at the inexorable passage of time that shapes us to the end.

Refreshment bar and crêpes on site.

German :

Die Theatergruppe Mysogénial bietet Ihnen ihr Stück Pas sages à l’acte ou les 7 âges de la femme an.

Jedes Alter hat seine Freuden, sagt man, aber auch seine Delirien, seine Exzesse, seine Verrücktheiten? Dieses Musical schildert die Lebensabschnitte einer Frau in einem wilden Rhythmus, der den Zuschauer während des gesamten Stücks in Atem hält. In einem stets burlesken, verrückten und subversiven Stil skizziert ?Pas sages à l’acte? einige der Ereignisse, die die verschiedenen Etappen unseres Lebens prägen Alles ist dabei: Kindheit, Prüfungen, Adoleszenz, Liebe, Entscheidungen, Familie, Arbeit und sogar das Alter, der Tod und ein Blick auf den unerbittlichen Lauf der Zeit, die vergeht und uns bis zum Ende formt.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Italiano :

La compagnia Mysogénial presenta lo spettacolo Pas sages à l’acte ou les 7 âges de la femme.

Ogni età ha i suoi piaceri, si dice, ma anche le sue illusioni, i suoi eccessi, le sue follie? Questa commedia musicale descrive le diverse fasi della vita di una donna con un ritmo frenetico che tiene il pubblico con il fiato sospeso per tutto il tempo. Sempre in uno stile burlesco, bizzarro e sovversivo, Pas sages à l’acte tratteggia alcune delle avventure che segnano le diverse fasi della nostra vita? Tutto viene trattato: l’infanzia, le prove e le tribolazioni, l’adolescenza, l’amore, le scelte, la famiglia, il lavoro e persino la vecchiaia, la morte e uno sguardo all’inesorabile scorrere del tempo che ci modella fino alla fine.

Rinfresco e crêpes sul posto.

Espanol :

La compañía Mysogénial presenta su espectáculo Pas sages à l’acte ou les 7 âges de la femme.

Cada edad tiene sus placeres, dicen, pero también sus delirios, sus excesos, sus locuras? Esta comedia musical representa las diferentes etapas de la vida de una mujer con un ritmo frenético que mantiene al público en vilo durante todo el espectáculo. Siempre con un estilo burlesco, alocado y subversivo, Pas sages à l’acte esboza algunas de las aventuras que marcan las diferentes etapas de nuestra vida? Todo está contemplado: la infancia, las tribulaciones, la adolescencia, el amor, las elecciones, la familia, el trabajo e incluso la vejez, la muerte y una mirada al inexorable paso del tiempo que nos moldea hasta el final.

Refrescos y crepes in situ.

