Théâtre burlesque SCALP! Une coproduction Centre culturel Maison du Savoir et Je dis en scène ! au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Théâtre burlesque SCALP! Une coproduction Centre culturel Maison du Savoir et Je dis en scène !

Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Michel Machin, dont la vie tranquille est bouleversée par la visite d’une créature maléfique, voit son quotidien se dégrader alors que ses démons intérieurs prennent le dessus. Dans un univers déjanté mêlant fantastique et absurdité, le collectif Méchant Machin propose un cauchemar burlesque inspiré par David Lynch et les Monty Python.

Dés 12 ans -Durée 1h20-Tarifs 10/5 €

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

Michel Machin, whose quiet life is disrupted by a visit from an evil creature, sees his daily routine deteriorate as his inner demons take over. In a wacky universe blending fantasy and absurdity, the Méchant Machin collective presents a burlesque nightmare inspired by David Lynch and Monty Python.

From age 12 -Length 1h20-Prices 10/5 ?

