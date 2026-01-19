Théâtre Burn Baby Burn Fabrique du Vélodrome La Rochelle

Théâtre Burn Baby Burn

Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 22:10:00

Date(s) :

2026-02-12

La compagnie de théâtre rochelaise Les Murmures impatients va reprendre la pièce de théâtre Burn Baby Burn , créée en mars 2025, à la Fabrique du Vélodrome le 12 février.

.

Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 30 57 21 lesmurmuresimpatients@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Theatre Burn Baby Burn

Les Murmures impatients, a theater company based in La Rochelle, will revive the play Burn Baby Burn , created in March 2025, at the Fabrique du Vélodrome on February 12.

L’événement Théâtre Burn Baby Burn La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-19 par Nous La Rochelle