Théâtre ça cartonne Nouzonville

Théâtre ça cartonne

6, boulevard Jean-Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Après avoir voyagé dans le monde entier, Lucien se lance dans une nouvelle aventure extraordinaire où la magie et la poésie se mêlent à la construction d’une maison pas comme les autres.Son ambition ?Un édifice en carton, fruit de son imagination et de ses talents de bricoleur. Mais sa gaucherie légendaire risque de pimenter la construction, et les cartons rebelles pourraient bien lui donner du fil à retordre.Rires et surprises garantis dans cette aventure où l’impossible devient possible !Alors, prêt à embarquer aux côtés de Lucien pour un voyageinoubliable ?Billetterie

6, boulevard Jean-Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

English :

After traveling the world, Lucien embarks on an extraordinary new adventure where magic and poetry come together to build a house like no other.His ambition? A cardboard edifice, the fruit of his imagination and DIY talents. But Lucien’s legendary clumsiness may spice up the construction, and the rebellious cardboard boxes may give him a hard time.Laughter and surprises guaranteed in this adventure where the impossible becomes possible! So, are you ready to embark alongside Lucien on an unforgettable journey?

