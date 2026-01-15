Théâtre ça, c’est la prohibition

Méry-ès-Bois

Dans le cadre du festival Feux Follets, le collectif Service Continu vous propose sa pièce Ca, c’est la prohibition .

Chicago, 1927, c’est la prohibition. Ginette, obligée de se prostituer pour survivre, se voit offrir une échappatoire infiltrer un bar suspecté de contrebande d’alcool au profit d’Al Capone. Là-bas, elle fera la rencontre de George qui, tout comme elle, n’est pas ce qu’il paraît. Alors que la décadence embrase la ville, ces deux âmes solitaires vont se rapprocher au péril de leur destin.

Des ateliers animés par le collectif seront proposés à la Mériethèque le samedi 28 mars.

Dès 12 ans, organisé par la commune de Méry-ès-Bois. .

Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire

As part of the Feux Follets festival, the Service Continu collective presents its play Ca, c’est la prohibition .

