Théâtre ça déménage Thann vendredi 7 novembre 2025.
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 21:00:00
2025-11-07
Un spectacle unique où danse et théâtre s’unissent, entre hip hop, improvisation et mouvements aériens, pour une expérience vive et imprévisible.
Ça déménage mêle danse et théâtre dans une performance énergique et imprévisible. Sur un trampoline devenu scène, les corps rebondissent et s’envolent entre hip hop, improvisation et poésie du mouvement. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
A unique show where dance and theater unite, between hip hop, improvisation and aerial movements, for a lively, unpredictable experience.
German :
Eine einzigartige Show, in der sich Tanz und Theater vereinen, zwischen Hip-Hop, Improvisation und Luftbewegungen, für ein lebendiges und unvorhersehbares Erlebnis.
Italiano :
Uno spettacolo unico in cui danza e teatro si fondono, con hip hop, improvvisazione e movimento aereo, per un’esperienza vivace e imprevedibile.
Espanol :
Un espectáculo único donde la danza y el teatro se unen, con hip hop, improvisación y movimientos aéreos, para una experiencia viva e imprevisible.
L’événement Théâtre ça déménage Thann a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay