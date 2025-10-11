Théâtre « Ça ne tient qu’à un fil » Troupe vitamine T Concorès

Théâtre « Ça ne tient qu’à un fil » Troupe vitamine T Concorès samedi 11 octobre 2025.

Théâtre « Ça ne tient qu’à un fil » Troupe vitamine T

Salle des fêtes Concorès Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Depuis 1988, la troupe Vitamine T a la passion du théâtre.

Au fil des 35 ans de son histoire, la troupe a produit une vingtaine de spectacles qui ont été joués plusieurs fois chacun.

Elle a tourné dans de nombreuses communes du Lot, de la Corrèze, de la Dordogne.

Depuis 1988, la troupe Vitamine T a la passion du théâtre.

Au fil des 35 ans de son histoire, la troupe a produit une vingtaine de spectacles qui ont été joués plusieurs fois chacun.

Elle a tourné dans de nombreuses communes du Lot, de la Corrèze, de la Dordogne. .

Salle des fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 09

English :

The Vitamine T troupe has been passionate about theater since 1988.

Over its 35-year history, the troupe has produced some twenty shows, each of which has been performed several times.

It has toured many towns in the Lot, Corrèze and Dordogne.

German :

Seit 1988 hat die Theatergruppe Vitamine T eine Leidenschaft für das Theater.

Im Laufe ihrer 35-jährigen Geschichte hat die Truppe etwa 20 Stücke produziert, die jeweils mehrfach aufgeführt wurden.

Sie tourte durch zahlreiche Gemeinden im Lot, in der Corrèze und in der Dordogne.

Italiano :

La compagnia Vitamine T si dedica con passione al teatro dal 1988.

In 35 anni di storia, la compagnia ha prodotto una ventina di spettacoli, ognuno dei quali è stato rappresentato più volte.

Ha effettuato tournée in molte città del Lot, della Corrèze e della Dordogna.

Espanol :

La compañía Vitamine T es una apasionada del teatro desde 1988.

A lo largo de sus 35 años de historia, la compañía ha producido una veintena de espectáculos, cada uno de los cuales se ha representado varias veces.

Ha recorrido numerosas ciudades del Lot, Corrèze y Dordoña.

L’événement Théâtre « Ça ne tient qu’à un fil » Troupe vitamine T Concorès a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Gourdon