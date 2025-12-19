Théâtre Ça patine à Tokyo de Hugo Cremashi et Julien Grange Cinéma du Casino Houlgate
Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe. Arriveront-ils à découvrir le coupable sans compromettre la compétition ?
Cette pièce de théâtre vous entraine sur les traces de Philippe Candeloro et Nelson Montfort, partis à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe.
Arriveront-ils à découvrir le coupable et ses motivations, sans compromettre la compétition ? .
Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 28 75 75
English : Théâtre Ça patine à Tokyo de Hugo Cremashi et Julien Grange
While Philippe and Nelson are in Tokyo to present the Olympic figure skating finals, their program is thwarted by the discovery of a corpse in Philippe’s bedroom bathtub. Can they uncover the culprit without jeopardizing the competition?
