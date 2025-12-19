Théâtre Ça patine à Tokyo de Hugo Cremashi et Julien Grange Cinéma du Casino Houlgate

Théâtre Ça patine à Tokyo de Hugo Cremashi et Julien Grange

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe. Arriveront-ils à découvrir le coupable sans compromettre la compétition ?

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie

English : Théâtre Ça patine à Tokyo de Hugo Cremashi et Julien Grange

While Philippe and Nelson are in Tokyo to present the Olympic figure skating finals, their program is thwarted by the discovery of a corpse in Philippe’s bedroom bathtub. Can they uncover the culprit without jeopardizing the competition?

