Théâtre Ça reste entre nous ! Cie Art’Y’Show Les Villages Vovéens

Théâtre Ça reste entre nous ! Cie Art’Y’Show

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-14

Comédie vive et enlevée par la troupe ART’Y’SHOW, où petits secrets et gros quiproquos s’enchaînent pour un pur moment de théâtre populaire.

ART’Y’SHOW monte Ça reste entre nous, une comédie de Pascaline Terrien qui joue avec nos travers et nos confidences trop vite partagées. Entre malentendus savoureux, confidences au mauvais interlocuteur et portes qui claquent, l’intrigue déroule un rythme soutenu où chaque réplique fait mouche. Les comédiens de la troupe locale s’emparent du texte avec énergie, soignant le sens du tempo, les entrées fracassantes et les regards complices avec le public. On vient pour rire des situations qui dérapent, retrouver l’esprit du boulevard et la jubilation d’une troupe qui connaît son public. Un théâtre chaleureux, accessible et réjouissant, à partager en famille ou entre amis. 8 .

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 26 88 75 artyshow.theatre@yahoo.fr

