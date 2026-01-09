Théâtre ça reste entre nous Lampaul-Guimiliau

Théâtre ça reste entre nous

Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau Finistère

Début : 2026-01-23

fin : 2026-02-01

2026-01-23

Comédie de Pascaline Terrien.

– Vendredis 23 et 30 janvier à 21h

– Samedis 24 et 31 janvier à 21h

– Dimanches 25 janvier et 1er février à 15h

Bénéfices reversés aux Journées Contre l’Indifférence. .

Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne

