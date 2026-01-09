Théâtre ça reste entre nous Lampaul-Guimiliau
Théâtre ça reste entre nous Lampaul-Guimiliau vendredi 23 janvier 2026.
Théâtre ça reste entre nous
Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau Finistère
Début : 2026-01-23
fin : 2026-02-01
2026-01-23
Comédie de Pascaline Terrien.
– Vendredis 23 et 30 janvier à 21h
– Samedis 24 et 31 janvier à 21h
– Dimanches 25 janvier et 1er février à 15h
Bénéfices reversés aux Journées Contre l’Indifférence. .
Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne
