Théâtre « Ça se complique ! » Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers

Théâtre « Ça se complique ! »

Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-07

Les Fêt’ Art vous propose ses séances théâtrales avec « Ça se complique », une pièce de théâtre de Patricia Haubé.

À l’hôtel La Rose des Vents , Michel jongle entre clients hauts en couleur, romantisme, coup de foudre, adultère et petites bestioles. Les quiproquos, gags et rebondissements s’enchaînent… Ambiance folle garantie, éclats de rire et surprises à chaque porte. Chez Michel, la vie est belle ! .

Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 12 03 82 infosresa.fetart@gmail.com

