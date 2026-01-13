Théâtre Ça se complique Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

Théâtre Ça se complique

Place Saint Damien Complexe culturel ATLANTIS Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 15:30:00

2026-02-15

L’Union Nationale des Combattants invite le théâtre de l’échauguette pour votre plus grand plaisir !

Chez Michel la vie est belle , telle est la devise de Michel l’heureux propriétaire légèrement précieux du très cosy hôtel La Rose des Vents . C’est une belle journée d’été les clients affluent, Monsieur Chabrier Président des entreprises Grograins Poulet Label Rouge et sa jeune maitresse Pénélope, Grégoire, un vieux garçon venu chercher l’amour, Fernande, une vieille fille frustrée, Monsieur Calas de la Fremontière, un veuf ayant fait fortune dans la chaussette. Tout ce petit monde est bien décidé à passer un bon séjour à La Rose des Vents mais c’était sans compter l’arrivée inattendue de Mme Chabrier qui vient faire une surprise à son mari pour leur anniversaire de mariage. Michel va alors s’emberlificoter dans une cascade de mensonges pour essayer de sauver la mise, cela donnera un déchainement de quiproquos ou plus personne ne saura qui est vraiment qui… comment tout cela va bien pouvoir se terminer ?

Une pièce de Patricia Haubé jouée par la troupe du Théâtre de L’échauguette de Bouloire

Tarif 10€ (8€ adhérent)

Réservations samedi 7/02 de 9h30 à 12h00 salle Le Préau et samedi 14/02 de 10h à 12h salle Atlantis ou par tél au 06 81 57 22 61 .

English :

The Union Nationale des Combattants invites the theater de l’échauguette for your greatest pleasure!

