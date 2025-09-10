Théâtre Ça sent l’eucalyptus (ou comment je suis devenue bûcheronne) Kembs

Théâtre Ça sent l’eucalyptus (ou comment je suis devenue bûcheronne) Kembs samedi 7 mars 2026.

Théâtre Ça sent l’eucalyptus (ou comment je suis devenue bûcheronne)

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Voici Marjolaine l’héroïne improbable d’un drame-comique-autobiographique, un destin chamboulé par une chute d’eucalyptus. Car oui, elle s’est faite écraser par un arbre.

Dans un humour grinçant et décomplexé, Marjolaine raconte tout l’accident absurde, la reconstruction pas à pas, et surtout l’acceptation de son handicap… invisible mais bien là.

Un seule-en-scène où l’autodérision nous éclaire sur le handicap, où l’on rit, où l’on pleure… parfois les deux en même temps.

Une histoire vraie, délirante, profondément humaine.

Un texte de Marjolaine Pottlitzer et François Szabowski

Mise en scène Eric Desport

Avec Marjolaine Pottlitzer

Théâtre par la Cie L’iliaque

Tout public à partir de 12 ans

Durée 1h10

SUCCÈS FESTIVAL OFF AVIGNON 2023 ET 2024 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Ça sent l’eucalyptus (ou comment je suis devenue bûcheronne) Kembs a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue