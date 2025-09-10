Théâtre Ça sent l’eucalyptus (ou comment je suis devenue bûcheronne) Kembs
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Voici Marjolaine l’héroïne improbable d’un drame-comique-autobiographique, un destin chamboulé par une chute d’eucalyptus. Car oui, elle s’est faite écraser par un arbre.
Dans un humour grinçant et décomplexé, Marjolaine raconte tout l’accident absurde, la reconstruction pas à pas, et surtout l’acceptation de son handicap… invisible mais bien là.
Un seule-en-scène où l’autodérision nous éclaire sur le handicap, où l’on rit, où l’on pleure… parfois les deux en même temps.
Une histoire vraie, délirante, profondément humaine.
Un texte de Marjolaine Pottlitzer et François Szabowski
Mise en scène Eric Desport
Avec Marjolaine Pottlitzer
Théâtre par la Cie L’iliaque
Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h10
SUCCÈS FESTIVAL OFF AVIGNON 2023 ET 2024 .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
