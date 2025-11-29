Théâtre Ça-turne TARBES Tarbes

Théâtre Ça-turne

21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

2025-11-29

2025-12-06

2025-11-29

Création proposée par la Compagnie Non Sin Tri (65)

À partir de 7 ans Durée 1h10

Ce que nous appelons inertie, qui nous entraîne, toi, moi et les astres les plus immenses, qui semble imparable, indomptable, inépuisable…

Cette force irrésistible, ce mouvement continu… Eh bien, il s’avère que c’est la résistance au changement. Je n’associais pas la résistance à l’inertie, mais on dirait que l’une me pousse et que l’autre me tire.

Ufff, j’ai besoin de faire une pause. Juste un instant. Non, vraiment, une seconde. Regarde comme la lune est bel… Aïe ! Du calme… Attends une seconde, aïe, hé ! Ça me pousse, ça me tire, ça me pousse, ça me tire, STOP !

Tu imagines si on pouvait, ne serait-ce qu’un instant, arrêter l’inertie ?

Possible ou pas, ce spectacle est inspiré par les forces fondamentales qui régissent toute existence, reliant le macro et le micro. Un cosmos immense qui nous encourage à nous reconnaître comme faisant partie d’un ensemble, donnant un sens à cette lutte incessante.

SÉANCES

Les coulisses (répétition publique) Samedi 29 novembre à partir de 14h

L’avant-première Vendredi 5 décembre à 20h30

La représentation Samedi 6 décembre à 19h

Distribution

Direction artistique Sara Grandas

Mise en scène Sara Grandas Et Alejo Gamboa

Artistes Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas, Sévane Gurunlian, Aleix Lidon Baulida Et Jean Pomart

English :

Created by Compagnie Non Sin Tri (65)

From age 7 Running time: 1h10

What we call inertia, which drags us along, you, me and the most immense stars, which seems unstoppable, indomitable, inexhaustible?

This irresistible force, this continuous movement? Well, it turns out to be resistance to change. I didn’t associate resistance with inertia, but it seems that one pushes me and the other pulls me.

Ufff, I need a break. Just for a moment. No, really, just a second. Look how beautiful the moon is? Ouch! Take it easy? Wait a second, ouch, hey! It’s pushing me, it’s pulling me, it’s pushing me, it’s pulling me, STOP!

Can you imagine if we could, just for a moment, stop inertia?

Possible or not, this show is inspired by the fundamental forces that govern all existence, linking the macro and the micro. An immense cosmos that encourages us to recognize ourselves as part of a whole, giving meaning to this incessant struggle.

SESSIONS

Backstage (open rehearsal) Saturday, November 29 from 2 p.m

Preview: Friday, December 5 at 8:30pm

Performance: Saturday, December 6, 7pm

Cast

Artistic director: Sara Grandas

Direction Sara Grandas Et Alejo Gamboa

Artistes Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas, Sévane Gurunlian, Aleix Lidon Baulida Et Jean Pomart

German :

Kreation vorgeschlagen von der Compagnie Non Sin Tri (65)

Ab 7 Jahren Dauer: 1h10

Das, was wir Trägheit nennen, das dich, mich und die größten Sterne antreibt, das unaufhaltsam, unbezwingbar und unerschöpflich scheint?

Diese unwiderstehliche Kraft, diese kontinuierliche Bewegung? Nun, wie sich herausstellte, ist es der Widerstand gegen Veränderungen. Ich habe Widerstand nicht mit Trägheit in Verbindung gebracht, aber es scheint, als würde mich das eine antreiben und das andere ziehen.

Ufff, ich muss eine Pause machen. Nur für einen Moment. Nein, wirklich, nur eine Sekunde. Schau, wie schön der Mond ist Aua! Was soll das? Warte eine Sekunde, Aua, hey! Es schiebt mich, es zieht mich, es schiebt mich, es zieht mich, STOPP!

Kannst du dir vorstellen, dass wir die Trägheit auch nur für einen Moment stoppen könnten?

Ob möglich oder nicht, diese Aufführung ist von den grundlegenden Kräften inspiriert, die alle Existenz regeln und Makro- und Mikroebene miteinander verbinden. Ein riesiger Kosmos, der uns dazu ermutigt, uns als Teil eines Ganzen zu erkennen und diesem unaufhörlichen Kampf einen Sinn zu geben.

SESSIONEN:

Hinter den Kulissen (öffentliche Probe) Samstag, 29. November, ab 14 Uhr

Die Vorpremiere: Freitag, 5. Dezember, 20.30 Uhr

Die Aufführung: Samstag, 6. Dezember um 19 Uhr

Besetzung

Künstlerische Leitung: Sara Grandas

Regie: Sara Grandas Und Alejo Gamboa

Künstler/innen: Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas, Sévane Gurunlian, Aleix Lidon Baulida Und Jean Pomart

Italiano :

Creato da Compagnie Non Sin Tri (65)

A partire dai 7 anni Durata: 1 ora e 10 minuti

Quella che chiamiamo inerzia, che ci trascina, voi, io e le stelle più immense, che sembra inarrestabile, indomabile, inesauribile?

Questa forza irresistibile, questo movimento continuo? Ebbene, risulta essere la resistenza al cambiamento. Non associavo la resistenza all’inerzia, ma sembra che una mi spinga e l’altra mi tiri.

Ho bisogno di una pausa. Solo per un momento. No, davvero, solo un attimo. Guarda com’è bella la luna? Ahi! Calma? Aspetta un attimo, ahi, ehi! Mi sta spingendo, mi sta tirando, mi sta spingendo, mi sta tirando, BASTA!

Riuscite a immaginare se potessimo, solo per un momento, fermare l’inerzia?

Possibile o meno, questo spettacolo si ispira alle forze fondamentali che governano l’intera esistenza, collegando il macro e il micro. Un cosmo immenso che ci spinge a riconoscerci come parte di un tutto, dando un senso a questa lotta incessante.

SESSIONI

Backstage (prova aperta) Sabato 29 novembre dalle 14.00

Anteprima: venerdì 5 dicembre alle 20.30

Spettacolo: sabato 6 dicembre alle 19.00

Il cast

Direttore artistico: Sara Grandas

Direzione di scena: Sara Grandas e Alejo Gamboa

Interpreti: Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas, Sévane Gurunlian, Aleix Lidon Baulida Et Jean Pomart

Espanol :

Creado por Compagnie Non Sin Tri (65)

A partir de 7 años Duración: 1 hora 10 minutos

Eso que llamamos inercia, que nos arrastra, a usted, a mí y a las estrellas más inmensas, que parece imparable, indomable, inagotable?

¿Esa fuerza irresistible, ese movimiento continuo? Pues resulta que es la resistencia al cambio. No asociaba la resistencia con la inercia, pero parece que una me empuja y la otra tira de mí.

Ufff, necesito un descanso. Sólo un momento. No, en serio, sólo un segundo. Mira qué bonita es la luna.. ¡Ay! ¿Tómatelo con calma? Espera un segundo, ¡ay, oye! Me empuja, me tira, me empuja, me tira, ¡PARA!

¿Te imaginas que pudiéramos, sólo por un momento, detener la inercia?

Posible o no, este espectáculo se inspira en las fuerzas fundamentales que rigen toda existencia, vinculando lo macro y lo micro. Un cosmos inmenso que nos incita a reconocernos como parte de un todo, dando sentido a esta lucha incesante.

SESIONES

Entre bastidores (ensayo abierto) Sábado 29 de noviembre a partir de las 14.00 h

Preestreno: viernes 5 de diciembre a las 20.30 h

Función: sábado 6 de diciembre a las 19.00 horas

Reparto

Dirección artística: Sara Grandas

Dirección escénica: Sara Grandas y Alejo Gamboa

Intérpretes: Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas, Sévane Gurunlian, Aleix Lidon Baulida Et Jean Pomart

