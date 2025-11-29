Théâtre « Ça va ça va » Cahors

Théâtre "Ça va ça va"

Théâtre « Ça va ça va » Cahors samedi 29 novembre 2025.

Théâtre « Ça va ça va »

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Dites, quelqu’un connait un gastroentéro de compétition ? Une adresse d’hypnotiseur ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait
Dites, quelqu’un connait un gastroentéro de compétition ? Une adresse d’hypnotiseur ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait. Moi, jusqu’à y’a pas si longtemps, j’étais immortelle. J’ai ingéré en toute insouciance tous les trucs interdits, inclus glutamate, aspartam, nitrite de sodium, tellement de conservateurs que mon cadavre ne se décomposera officiellement pas. Mon corps s’est échoué sur des lits, en black-out, en burn out, en coma éthylique, d’où je me suis toujours relevée vaillante comme tous les petits poneys endurants de mon espèce. J’ai eu des groupes whatsapp où ça parlait d’amour, de sexe, de musique, ET SOUDAIN, de médicaments contre la polyarthrite précoce. Donc toute ma première partie de vie à oublier mon corps, et d’un coup, j’ai vu la santé émerger dans ma vie. La santé physique et mentale, fluctuante ; la mienne, celle des autres… LA MORT. On fait quoi avec ça ? Un spectacle. Drôle, de préférence. Camille Chamoux   .

Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie  

English :

« Does anyone know of a gastroenterology competition? An address for a hypnotist? Or a psychoanalyst? No, sorry, a psychiatrist, actually

German :

« Sagen Sie, kennt jemand einen Wettkampfgastroenterologen? Eine Adresse von einem Hypnotiseur? Oder einen Psychoanalytiker? Nein, pardon, eigentlich ein Psychiater

Italiano :

« Ditemi, qualcuno conosce un gastroenterologo? Un indirizzo di un ipnotista? O uno psicanalista? No, scusate, uno psichiatra in realtà

Espanol :

« Díganme, ¿alguien sabe de un gastroenterólogo? ¿La dirección de un hipnotizador? ¿O un psicoanalista? No, perdón, un psiquiatra en realidad

L’événement Théâtre « Ça va ça va » Cahors a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot