Théâtre Ça va leur faire un choc Basse-Ham vendredi 10 avril 2026.
Théâtre Ça va leur faire un choc
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
2026-04-10
L’Arlequin Manomois présente Ça va leur faire un choc
Un héritage peut-il rendre acceptable un écart conjugal ?
L’amour, fragilisé par la faiblesse de l’homme résistera et la raison guidera la décision finale dans un dilemme cornélien…
Une comédie de Michel ClaverieTout public
+33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr
English :
L’Arlequin Manomois presents Ça va leur faire un choc
Can an inheritance make a marital split acceptable?
Love, weakened by the man’s weakness , will resist, and reason will guide the final decision in a Cornelian dilemma…
A comedy by Michel Claverie
