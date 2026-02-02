Théâtre Ça va leur faire un choc Basse-Ham

Théâtre Ça va leur faire un choc

L’Arlequin Manomois présente Ça va leur faire un choc

Un héritage peut-il rendre acceptable un écart conjugal ?

L’amour, fragilisé par la faiblesse de l’homme résistera et la raison guidera la décision finale dans un dilemme cornélien…

Une comédie de Michel ClaverieTout public

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr

English :

L’Arlequin Manomois presents Ça va leur faire un choc

Can an inheritance make a marital split acceptable?

Love, weakened by the man’s weakness , will resist, and reason will guide the final decision in a Cornelian dilemma…

A comedy by Michel Claverie

