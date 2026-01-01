Théâtre Ça va leur faire un choc ! Cattenom

Théâtre Ça va leur faire un choc !

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Samedi 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Comment un héritage peut-il affecter un couple ?

“Un héritage peut-il rendre acceptable un écart conjugal ? L’amour, fragilisé par la “faiblesse” de l’homme résistera et la raison guidera la décision finale dans un dilemme cornélien…”

Une comédie drôle et pleine de rebondissements qui explore avec humour et finesse les complexités des relations et des choix de cœur.Tout public

0 .

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est
+33 3 82 55 42 13
contact@mairie-cattenom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English:

How can an inheritance affect a couple?

can an inheritance make a marital rift acceptable? Love, weakened by man?s ?weakness? will resist, and reason will guide the final decision in a Cornelian dilemma?

A funny comedy full of twists and turns, exploring with humor and finesse the complexities of relationships and choices of the heart.

