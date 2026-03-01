Théâtre Ça va leur faire un choc Filstroff
Théâtre Ça va leur faire un choc Filstroff samedi 14 mars 2026.
Théâtre Ça va leur faire un choc
Rue de la Mairie Filstroff Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
2026-03-14
Une comédie de Michel Claverie, interprétée et mise en scène par la troupe l’Arlequin manomois.
Un héritage peut-il rendre acceptable un écart conjugal ? L’amour fragilisé par la faiblesse de l’homme résistera et la raison guidera la décision finale dans un dilemme cornélien…Tout public
Rue de la Mairie Filstroff 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 48 99
English :
A comedy by Michel Claverie, performed and directed by the Arlequin manomois troupe.
Can an inheritance make a marital split acceptable? Love, weakened by man’s weakness , will resist, and reason will guide the final decision in a Cornelian dilemma…
