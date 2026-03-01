Théâtre Ça va leur faire un choc Filstroff

Théâtre Ça va leur faire un choc

Rue de la Mairie Filstroff Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

2026-03-14

Une comédie de Michel Claverie, interprétée et mise en scène par la troupe l’Arlequin manomois.

Un héritage peut-il rendre acceptable un écart conjugal ? L’amour fragilisé par la faiblesse de l’homme résistera et la raison guidera la décision finale dans un dilemme cornélien…Tout public

Rue de la Mairie Filstroff 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 48 99

A comedy by Michel Claverie, performed and directed by the Arlequin manomois troupe.

Can an inheritance make a marital split acceptable? Love, weakened by man’s weakness , will resist, and reason will guide the final decision in a Cornelian dilemma…

