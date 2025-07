Théâtre: ça va péter à la distillerie ! Saint-Benoît-du-Sault

Théâtre: ça va péter à la distillerie ! Saint-Benoît-du-Sault jeudi 24 juillet 2025.

Théâtre: ça va péter à la distillerie !

Place de l’Église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Création de spectacles vivants, pluridisciplinaires, art en territoire

Un exploitant agricole, une distillerie secrète, un inspecteur agricole, un suspens insoutenable!

Sillonnant les routes du département, Les enfants du tonnerre viennent au plus près de chez vous vous faire passer un moment de détente avec ce spectacle tout public d’une durée de 50mn. .

Place de l’Église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 31 73 79

English :

Creation of live, multidisciplinary shows, art in the field

German :

Schaffung von lebendigen, multidisziplinären Aufführungen, Kunst im Territorium

Italiano :

Creazione di spettacoli dal vivo e multidisciplinari, arte sul campo

Espanol :

Creación de espectáculos multidisciplinares en directo, arte sobre el terreno

L’événement Théâtre: ça va péter à la distillerie ! Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2025-07-20 par Destination Brenne