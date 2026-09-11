Théâtre : Cabane, récits, tendresse et politique Nérac
jeudi 11 février 2027 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Théâtre : Cabane, récits, tendresse et politique
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:00:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Cette pièce de théâtre rassemble 120 lettres, 48 photographies et une liste de chansons collectées auprès de personnes détenues.
Entre récits et musique, le spectacle orchestre cette matière sensible avec humour et tendresse, mêlant voix de détenu·e·s, surveillant·e·s et témoignages de rencontres en prison.
Cabane interroge la règle et ses limites : doit-elle être suivie ou interprétée, et à qui s’adresse-t-elle vraiment ?
Porté par une comédienne et quatre musiciens, le spectacle joue avec les codes, déplace les regards et révèle toute la complexité du monde carcéral. Né d’un projet mené depuis 2022 par la compagnie OLA dans plusieurs Maisons d’Arrêt et à l’ENAP, ce spectacle polyphonique donne à entendre un univers invisible, entre attente, humanité et résistance. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Théâtre : Cabane, récits, tendresse et politique
L’événement Théâtre : Cabane, récits, tendresse et politique Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
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