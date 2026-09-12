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AGENDA · Vichy

Théâtre Cadavre exquis Back Step Théâtre Vichy

vendredi 11 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
14 14 14

Vichy

Théâtre Cadavre exquis

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas aller au bout de son idée et encore moins de suivre celle d’un autre…
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

It is rare for an author to be asked not to follow through on their own idea, and even rarer to be asked to follow someone else’s…

L’événement Théâtre Cadavre exquis Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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