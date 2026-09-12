Théâtre Cadavre exquis Back Step Théâtre Vichy
vendredi 11 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Théâtre Cadavre exquis
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13
Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas aller au bout de son idée et encore moins de suivre celle d’un autre…
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
It is rare for an author to be asked not to follow through on their own idea, and even rarer to be asked to follow someone else’s…
L’événement Théâtre Cadavre exquis Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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