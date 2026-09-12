Théâtre Cadavre exquis Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Cadavre exquis

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas aller au bout de son idée et encore moins de suivre celle d’un autre…

.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It is rare for an author to be asked not to follow through on their own idea, and even rarer to be asked to follow someone else’s…

L’événement Théâtre Cadavre exquis Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations