Théâtre Café des sports Senonches

Théâtre Café des sports

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-01 15:00:00

La petite scène de Fontaine-Simon vous propose Café des sports . Pièce écrite par Jean-Pierre Martinez. Sur réservation.

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

La petite scène de Fontaine-Simon presents Café des sports . Play written by Jean-Pierre Martinez. Reservations required.

