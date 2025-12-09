Théâtre Café des sports Senonches
Théâtre Café des sports Senonches dimanche 1 février 2026.
Théâtre Café des sports
1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
La petite scène de Fontaine-Simon vous propose Café des sports . Pièce écrite par Jean-Pierre Martinez. Sur réservation.
La petite scène de Fontaine-Simon vous propose Café des sports . Pièce écrite par Jean-Pierre Martinez. Sur réservation. 8 .
1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
English :
La petite scène de Fontaine-Simon presents Café des sports . Play written by Jean-Pierre Martinez. Reservations required.
L’événement Théâtre Café des sports Senonches a été mis à jour le 2025-12-09 par OTs DU PERCHE