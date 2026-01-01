Théâtre Café Rosa Nogent-le-Rotrou

Théâtre Café Rosa

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

2026-01-24

Théâtre Inspiré du “Café” de Carlo Goldoni, le “Café Rosa” est adapté et mis en scène par Bérangère Jean. La pièce nous transporte sur une place près du vieux port de Naples dans les années 30. Des personnages hauts en couleur et attachants se croisent, avec leurs ragots, leurs combines, leurs histoires d’amour, de jeu et d’argent. On rit beaucoup et on frémit un peu, dans cette comédie humaine à la fois pathétique et grotesque interprétée par la troupe du Rire aux Larmes.

Tarif plein 13 €

Tarif réduit (enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, FNCTA) 5 €

Gratuit pour les moins de 9 ans. 13 .

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 42 12 23 reservation@theatreducarillon.fr

English :

La troupe du Rire aux Larmes presents Café Rosa , adapted and directed by Bérangère Jean, this play transports us to a square near the old port of Naples in the 1930s. Colorful, endearing characters cross paths, with their gossip, their schemes, their stories…

