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AGENDA · Royan

Théâtre | Camille ou la Répétition Salle Jean Gabin Royan

samedi 10 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Jean Gabin
Adresse
112 rue Gambetta
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15

Royan

Théâtre | Camille ou la Répétition

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Par la Troupe Saujon Comédia
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 23 04 

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English :

By the Saujon Com%E9dia Theater Company

L’événement Théâtre | Camille ou la Répétition Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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