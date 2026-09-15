AGENDA · Royan
Théâtre | Camille ou la Répétition Salle Jean Gabin Royan
samedi 10 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Théâtre | Camille ou la Répétition
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Par la Troupe Saujon Comédia
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 23 04
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English :
By the Saujon Com%E9dia Theater Company
L’événement Théâtre | Camille ou la Répétition Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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