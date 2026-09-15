Théâtre | Camille ou la Répétition Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Théâtre | Camille ou la Répétition

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Par la Troupe Saujon Comédia

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 23 04

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English :

By the Saujon Com%E9dia Theater Company

L’événement Théâtre | Camille ou la Répétition Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan