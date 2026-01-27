Théâtre camping à la ferme Salle Geoffroy d’Estissac Maillezais

Théâtre camping à la ferme

Salle Geoffroy d’Estissac Rue de l’église Maillezais Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Pièce de théâtre jouée par la Troupe des Barques

La troupe des ados interprètera en 1ère partie les Braquigonoles d’Olivier Tourancheau

La Troupe des Barques interprètent une comédie de Daniel Briand et André Tesson

Le mercredi 18 mars entrée au profit d’une association caritative

Réservation par

-internet

-téléphone

-sur place (tous les samedis à partir du 7 février de 10h à 12h à l’espace Geoffroy d’Estissac)

Entrée payante .

Salle Geoffroy d’Estissac Rue de l’église Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 7 82 34 69 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play performed by the Troupe des Barques

L’événement Théâtre camping à la ferme Maillezais a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin