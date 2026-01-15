Théâtre Carte mémoire Théâtre du Marais Bas-en-Basset

Théâtre Carte mémoire

Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

2026-03-22

Au Théâtre du Marais Carte mémoire . Interprété par la Cie du Coeur à Sarasson (Saint-Etienne)

Sans réservation. Entré sur participation libre.

Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

At the Théâtre du Marais Carte mémoire . Performed by Cie du Coeur à Sarasson (Saint-Etienne)

No reservation required. Admission free.

