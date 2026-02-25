THÉÂTRE Cassagne

THÉÂTRE

SALLE DES FÊTES Cassagne Haute-Garonne

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

L’ASA vous donne rendez-vous pour une pièce à ne pas manquer !

Théâtre à Cassagne Entrée libre !

L’ASA vous invite à découvrir Vie, mort et résurrection de Violette S. de Iaran Dubalay. .

English :

The ASA invites you to a play you won?t want to miss!

