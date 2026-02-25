THÉÂTRE Cassagne
L’ASA vous donne rendez-vous pour une pièce à ne pas manquer !
Théâtre à Cassagne Entrée libre !
L’ASA vous invite à découvrir Vie, mort et résurrection de Violette S. de Iaran Dubalay. .
SALLE DES FÊTES Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie
English :
The ASA invites you to a play you won?t want to miss!
