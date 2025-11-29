Théâtre Casse-noisette Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Casse-noisette

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Librement inspiré de la vie de Colette.

La femme libre et scandaleuse qui défraya la chronique de la Belle Époque en dévoilant un sein nu sur une scène et en s’affichant au bras de Mathilde de Morny, l’amoureuse des bêtes et des chats, l’épicurienne qui refusa la folie des minceurs, ou bien la bonne dame du Palais-Royal, détentrice d’une sagesse terrienne et ancestrale, à laquelle la République Française accorda des obsèques nationales. Romancière, mime, comédienne, reporter, critique dramatique, à l’occasion éditrice, scénariste, publicitaire et même marchande de produits de beauté, une seule vie ne pouvait suffire à contenir votre soif de liberté et de découverte.

Cléo Sénia, nommée pour le Molière de la Révélation Féminine.



De 20€ à 32€ .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Freely inspired by Colette’s life.

German :

Frei nach dem Leben von Colette.

Italiano :

Liberamente ispirato alla vita di Colette.

Espanol :

Inspirado libremente en la vida de Colette.

L’événement Théâtre Casse-noisette Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Salon de Provence