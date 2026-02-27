Théâtre Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle

Théâtre

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Théâtre L’Atelier Rouge: L’Hotel du libre échange de Georges Feydeau à 17h30 à la salle de l’ancienne école dans le Bourg. Résevations au 06 70 49 70 44.

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 25 04 60

English : Théâtre L’Hotel du libre échange

Théâtre L’Atelier Rouge: L’Hotel du libre échange by Georges Feydeau at 5:30pm at the salle de l’ancienne école in Le Bourg. Bookings on 06 70 49 70 44.

L’événement Théâtre Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-02-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne