Théâtre Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Théâtre L’Atelier Rouge: L’Hotel du libre échange de Georges Feydeau à 17h30 à la salle de l’ancienne école dans le Bourg. Résevations au 06 70 49 70 44.
Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 25 04 60
English : Théâtre L’Hotel du libre échange
Théâtre L’Atelier Rouge: L’Hotel du libre échange by Georges Feydeau at 5:30pm at the salle de l’ancienne école in Le Bourg. Bookings on 06 70 49 70 44.
