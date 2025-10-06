Théâtre > Catharsis Saint-Lô

Théâtre > Catharsis

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 2 avril prochain pour le spectacle CATHARSIS !

CIE LES COMPLÉMENTAIRES BASILE FOREST ET MARIANNA BOLDINI.

Ici, il y a toujours de la musique. De la musique qui fait danser, qui fait suer, qui fait pleurer, qui peut émouvoir jusqu’à la catharsis. Des rythmes bancals qui peuvent porter jusqu’à l’extase. Le point de départ de la relation, c’est elle qui se jette dans le vide du haut du pont… mais lui tombe littéralement dessus. Elle se lance. Il la rattrape. Il la relance, la rattrape. À chaque fois. Si elle tombait, tout s’arrêterait. Elle, elle aime voler. Lui, il aime la voir voler. Ensemble, ils cherchent à rester en l’air le plus longtemps possible. Création 2026 de la cie Les complémentaires (vue à Saint-Lô il y a deux ans avec Car tous les chemins y mènent), Catharsis est un duo de portés au cadre coréen, accompagné par deux musiciens. La musique, à la frontière entre l’orient et l’occident, entre la Grèce et la Turquie, impose déjà une ambiance. Catharsis travaille sur la rattrape, sur des jeux risqués, sur des danses cathartiques, sur des instruments de musique, sur des envols, sur du mouvement, sur l’humanité d’une relation à deux et ses limites.

Dès 11 ans 20h30 Durée 1h. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

