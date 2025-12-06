Théâtre Amphithéâtre du lycée agricole Caulnes
Théâtre Amphithéâtre du lycée agricole Caulnes samedi 6 décembre 2025.
Théâtre
Amphithéâtre du lycée agricole 126 Rue de Dinan Caulnes Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06 2025-12-07
Les Loufoques vous présentent 2 pièces de théâtre
– Vendredi 13, de Jean-Pierre Martinez
– Quand est-ce que ça commence, de Bernard Lenne
Entracte avec buvette et gâteaux/crêpes .
Amphithéâtre du lycée agricole 126 Rue de Dinan Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 19 58 27
